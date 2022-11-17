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16:17, 17 ноября 2022Среда обитания

В Москве начало заканчиваться новое жилье

Est-a-Tet: в 23 районах Москвы не оказалось новостроек

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 23 районах Москвы не оказалось новостроек на продажу. О том, что в столице начало заканчиваться новое жилье, сообщает РБК со ссылкой на исследование Est-a-Tet.

Среди районов без новостроек оказались Бескудниковский, Восточное Дегунино, Лианозово, Северное Тушино и другие. Эксперты связывают отсутствие этого типа жилья с нехваткой свободных площадок под застройку и низким спросом на новое жилье в перечисленных локациях.

По итогам октября 2022 года больше всего новостроек располагаются в районе Очаково-Матвеевское — 2,8 тысячи квартир и апартаментов. Второе место занял Даниловский район с 2,7 тысячи лотов, а третье — Раменки, где продается 2,2 тысячи объектов. Меньше всего жилья такого типа представлено в Северном Медведкове — 302 лота.

Ранее в ноябре москвичам назвали наиболее подорожавшие за год виды новостроек. Ими оказались объекты бизнес-класса, стоимость квадратного метра в которых выросла на 30 процентов, до 492 тысяч рублей. В среднем новостройки в Центральном административном округе столицы подорожали на 16 процентов, до 1,2 миллиона за «квадрат».

Александра Качан
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