Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей
Российский авиаперевозчик Nordwind запустил масштабную распродажу билетов стоимостью от 999 рублей по популярным направлениям внутри страны. Подробности сообщаются на сайте авиакомпании.
Сроки акции установлены с 17 по 20 ноября. Спецпредложение распространяется на перелеты, которые состоятся с 21 ноября 2022 года по 20 апреля 2023 года. В этот период отечественные туристы смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Екатеринбург, Астрахань, Казань, Грозный, Иркутск, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Новокузнецк, Томск с отправлением из Москвы, а также из других городов России.
Уточняется, что окончательная стоимость зависит от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограниченно.
Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили соотечественникам слетать в ОАЭ в ноябре за 17 тысяч рублей. Так, отправиться в популярную арабскую страну по выгодной цене можно с авиакомпанией Air Arabia Abu Dhabi с 18 ноября.