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10:39, 17 ноября 2022Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей

Nordwind запустила распродажу билетов от 999 рублей с 17 по 20 ноября

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российский авиаперевозчик Nordwind запустил масштабную распродажу билетов стоимостью от 999 рублей по популярным направлениям внутри страны. Подробности сообщаются на сайте авиакомпании.

Сроки акции установлены с 17 по 20 ноября. Спецпредложение распространяется на перелеты, которые состоятся с 21 ноября 2022 года по 20 апреля 2023 года. В этот период отечественные туристы смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Екатеринбург, Астрахань, Казань, Грозный, Иркутск, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Новокузнецк, Томск с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

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Уточняется, что окончательная стоимость зависит от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограниченно.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили соотечественникам слетать в ОАЭ в ноябре за 17 тысяч рублей. Так, отправиться в популярную арабскую страну по выгодной цене можно с авиакомпанией Air Arabia Abu Dhabi с 18 ноября.

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Валентина Процкова
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