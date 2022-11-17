Глава Черкасской области Табурец заявил об аварийных отключениях электроэнергии

В Черкасской области пропадет свет в связи с аварийными отключениями электроэнергии. Об этом заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

«18 ноября в полночь в Черкасской области начнутся аварийные отключения электроэнергии. Это связано с критической ситуацией в объединенной энергосистеме страны из-за большого количества поврежденных энергообъектов», — написал он.

Табурец уточнил, что электричество будут включать и выключать на три часа. По его словам, возможны изменения в графике без предупреждения по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго». Он отметил, что питание региона осуществляется с ограничением мощности.

Ранее 70 процентов населения Одесской области осталось без электричества. Власти региона сообщали, что жители города и области, все еще имеющие доступ к энергии, получают ее примерно на два часа в день. Это объяснили перенапряжением системы, вызванной разрушением инфраструктуры.

