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09:09, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и «Свободного пространства»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Роскомнадзор заблокировал сайты «Новой газеты» и проекта ее редакции «Свободное пространство». Информация об этом появилась в универсальном сервисе ведомства по проверке блокировок страниц и ресурсов в России.

По какой причине к ресурсам был ограничен доступ, не уточняется.

Ранее в Telegram-канале «Новой газеты» появилось сообщение о том, что у части пользователей перестал открываться сайт издания. Также стало известно о том, что некоторые пользователи столкнулись с проблемами при попытке зайти на сайт «Свободного пространства».

В августе редакцией «Новой газеты» был запущен медиапроект «Свободное пространство». Как уточнили представители СМИ, новый проект одновременно является и сервисом, «открытым конструктором контента, детали которого каждый из читателей собирает для себя сам».

5 сентября Басманный суд Москвы отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты» по иску Роскомнадзора, направленному 28 июля. Как объяснили в ведомстве, обращение в суд с иском было связано с тем, что издание не предоставило устав редакции в сроки, установленные законом.

В марте редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы. Причиной стало получение изданием второго предупреждения Роскомнадзора за упоминание некоммерческой организации, признанной иноагентом, без соответствующей маркировки.

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Евгения Наумова
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