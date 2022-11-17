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13:10, 17 ноября 2022Среда обитания

В Москве однокомнатные квартиры «трансформировались» в двухкомнатные

В Москве застройщики начали называть «однушки» «двушками»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве однокомнатные квартиры площадью 30 с небольшим квадратных метров «трансформировались» в двухкомнатные, бывшие «евротрешки» с кухней, совмещенной с гостиной, стали обычными трехкомнатными — так их начали называть застройщики. Кроме того, все чаще меняются названия у классов новостроек — объекты бизнес-сегмента стали относить к премиум-сегменту. Об этом со ссылкой на директора компании Optima Development Дмитрия Голева пишет «Российская газета».

По словам специалистов по недвижимости, отнесение квартир к «бизнесу» или «комфорту» служит скорее маркетинговым ходом, так как четких критериев для определения того, к какому классу принадлежит тот или иной объект, нет. Однако часть квартир, которые не относятся к премиум-классу, в последнее время стали называть таковыми. По словам Голева, объекты площадью 60 «квадратов» скорее относятся к бизнес-классу. В то же время для соответствия премиум-сегменту метраж квартиры должен составлять около 100 «квадратов». При этом, добавил он, на площадке должно быть не более четырех-пяти квартир, архитектура — продуманной, территория — закрытой, сервисы — премиальными, а благоустройство — концептуальным.

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Эксперты объясняют подобное поведение девелоперов борьбой за клиентов — за большим количеством комнат и низкой ценой скрывается меньшее число квадратных метров. Покупателей призвали быть более внимательными и смотреть не на количество комнат, а на планировку и размеры помещений.

В ноябре аналитики «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что в десятом месяце 2022 года среди крупных городов России средняя площадь квартир в новостройках больше всего уменьшилась в Сочи. За год динамика там достигла минус 16 процентов.

Полина Кислицына
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