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10:15, 17 ноября 2022Экономика

Индийские компании сократили размещение заявок на российскую нефть

Reuters: индийские компании начали с опасением относиться к покупкам нефти из России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На фоне вступления в силу в декабре санкций Евросоюза в отношении экспорта российской нефти индийские компании сократили размещение заявок на поставки топлива. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Reuters.

Например, не разместил пока ни одной заявки с погрузкой после 5 декабря оператор крупнейшего в стране комплекса по переработке нефти Reliance Industries. Таким же образом ведет себя государственная Bharat Petroleum Corp.

Собеседники агентства указали, что оба предприятия продают значительную часть продукции на экспорт, поэтому они опасаются возможных ограничений. Источник на крупном нефтеперерабатывающем заводе подчеркнул, что до сих пор непонятен механизм оплаты и будут ли введены те или иные ограничения на стоимость сырья.

В то же время крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp продолжил размещать заявки и с погрузкой после 5 декабря. Также намерена продолжить сотрудничество частная нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy.

Санкции Евросоюза, помимо эмбарго на нефть с поставками по морю, предусматривают запрет на страховку и финансирование судов для перевозки российского сырья за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже определенного уровня. Потолок цен пока не согласован. К этим санкциям ЕС присоединилась Великобритания.

Brent от TradingView

Реакция индийских покупателей важна для российских компаний. В целом Россия по итогам октября стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию с результатом 946 тысяч баррелей в сутки. Это направление позволило компенсировать сокращение поставок в Европу. В то же время в США уверены, что сохранить объемы экспорта без снижения цен России будет сложно.

Ранее аналитик Bloomberg Джулиан Ли оценил намерение России собрать собственный флот для экспорта нефти. По его мнению, в сделках согласятся участвовать только владельцы старых судов, которые готовы передать из на металлолом в случае попадания под санкции.

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Платон Щукин
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