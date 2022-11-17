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11:23, 17 ноября 2022Ценности

Эмили Ратаковски осудили в сети за видео с Ириной Шейк

Модель Эмили Ратаковски осудили в сети за дружбу с манекенщицей Ириной Шейк

Кадр: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски записала видео с российской манекенщицей Ириной Шейк и была подвержена критике со стороны подписчиков. Соотвествующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ратаковски разместила ролик с вечеринки ювелирного бренда Swarovski в Нью-Йорке. Знаменитость добавила в видео запись из интервью, где Шейк произносит свою настоящую фамилию — Шайхлисламова.

Однако подписчики осудили публикацию Ратаковски, отметив, что на данный момент публичный показ ее дружбы с российской моделью неуместен. «Все ненавидят Ирину за то, что она русская? Даже если она не имеет никакого отношения к политике?», «Я в шоке. Это так странно выкладывать в такое время посты с человеком, который поддерживает действия России», «Ничего хорошего в этом видео нет», «Подружка так себе, конечно», «Позор!» — высказывались они.

В июле в фото Ирины Шейк с оливье разглядели поддержку спецоперации на Украине. Манекенщица опубликовала в соцсетях сторис, на которых была запечатлена миска с салатом оливье, с надписью: Russianzz on Wednaday (неправильное написание английского слова Wednesday — «среда»). Двойная латинская буква Z в окончании стала предметом обсуждения в сети.

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Карина Черных
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