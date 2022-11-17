Пасечник назвал число остающихся под контролем Киева населенных пунктов ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник заявил о контроле Киева над одним процентом территории республики

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что российские военные контролируют 99 процентов территории ЛНР. Его цитирует РИА Новости.

Пасечник также назвал число населенных пунктов, которые остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) — по его словам, всего в трех до сих пор находятся украинские военные.

«Мизерная часть территории Луганской Народной Республики, то есть это населенный пункт Белогоровка — совсем небольшое село, которое, по имеющейся у меня информации, полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта. То есть это условно может быть один процент всей территории Луганской народной республики», — сказал глава ЛНР.

Ситуация на фронте, отметил Пасечник, «сложная, но контролируемая».

Ранее офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ пытаются прорвать линию обороны на луганском направлении. Луганское направление он назвал самым «сложным» и «горячим».