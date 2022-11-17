Песков назвал первопричиной инцидента с ракетами в Польше НАТО и США

Песков заявил, что первопричиной инцидента с ракетами в Польше являются НАТО и США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, чьи действия являются первопричиной произошедшего инцидента с падением ракет в Польше. По его словам, в этом, прежде всего, виноваты НАТО и США, сообщает РИА Новости.

«Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего», — заявил он, отметив, что вина за это лежит на НАТО, а в частности на США.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.

Ранее представитель Польши в ООН отметил, что страна продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, несмотря на инцидент с ракетами, упавшими на территории государства.