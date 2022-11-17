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01:56, 17 ноября 2022Мир

Польша пообещала и далее поддерживать Украину после инцидента с ракетами

Представитель Польши в ООН пообещал поддерживать Украину, несмотря на инцидент с ракетами

Фото: Pixabay

Польша и далее будет поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, несмотря на инцидент с ракетами, упавшими на территории государства, пообещал представитель страны в ООН в ходе заседания Совета Безопасности организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Нынешняя ситуация не изменит нашего подхода. Польша считает необходимым продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул высопокоставленный дипломат.

По словам представителя, Варшава признает, что причиной инцидента стало падение украинских зенитных ракет, однако возлагает ответственность за происшествие на Россию, как и остальные страны Запада.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета, упавшая на территории Польши, вероятно, принадлежит ПВО Украины. С аналогичным утверждением выступил президент США Джо Байден.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.

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Марина Совина
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