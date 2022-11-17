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11:52, 17 ноября 2022Россия

Мощный пожар близ «Фишта» в Сочи сняли на видео

В сети появились кадры мощного пожара близ стадиона «Фишт» на Олимпийском проспекте в Сочи
СюжетПожар в Сочи

В Сочи произошел мощный пожар на стройке на Олимпийском проспекте близ стадиона «Фишт». Видеозапись происшествия публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как из возводимой постройки валит мощный дым, виднеются языки пламени.

В региональном управлении МЧС сообщили, что огонь распространился в строящемся жилом комплексе на федеральной территории «Сириус». Корреспондент ТАСС уточнил, что пожар произошел на стройплощадке ЖК «Монтеро» у стадиона «Фишт».

Ранее на заводе «Зингер» в подмосковном Подольске вспыхнул мощный пожар. Возможной причиной ЧП могла стать аварийная работа электросети.

Анастасия Шейкина
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