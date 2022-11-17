Минфин представит реформу накопительной пенсии

«Ведомости»: Минфин внесет в кабмин закон о реформе накопительной пенсии до 30 декабря

Министерство финансов России представит кабмину законопроект о реформе новой добровольной накопительной пенсионной системы. Это произойдет до 30 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на план нормативной правовой работы ведомства на 2022 год

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что парламентарии не будут долго обсуждать инициативу. «Постараемся принять если не в этом году, то в первом квартале следующего года точно», — подчеркнул он. Депутат добавил, что документ предполагает принцип добровольности, налоговые льготы и передачу россиянам пенсий, замороженных с 2014 года. Аксаков допустил, что документ внести в Госдуму в начале декабря.

Близкий к правительству источник подтвердил планы Минфина внести законопроект в правительство до конца года. По его данным, для стимулирования накоплений власти начнут использовать систему Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Информатор добавил, что пенсионный план будет опираться на ИИС третьего типа. Представители Минфина и Центробанка России оставили запрос «Ведомостей» без ответа.

Ранее россиянам напомнили об увеличении пенсии в ряде случаев. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева напомнила, что ближайший рост выплаты ждет граждан 1 января.