В России рассказали о дурной славе ПВО Украины

Постпред РФ в ООН Небензя обвинил ПВО Украины в систематических попаданиях по жилым домам

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины регулярно попадают по жилым домам. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя рассказал, что ПВО Украины обладают «устойчивой дурной славой» минимум с октября 2001 года, когда над Черным морем во время военных учений был сбит российский гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Новосибирск. Кроме того, он обвинил системы Киева в систематических ударах по жилым домам в течение последних месяцев.

«Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре, и умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа», — отметил российский постпред.

Ранее Небензя заявил, что Украина превратилась в полигон для испытаний западного оружия. По его мнению, западные поставки Киеву вооружений делают страны вовлеченными в конфликт.

