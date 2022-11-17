США признали попавшие на территорию Польши ракеты украинскими

Представитель Госдепа Пател признал попавшие на территорию Польши ракеты украинскими

Власти США уверены в точности выводов польских властей, согласно которым на территорию страны упала украинская ракета. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон доверяет расследованию правительства Польши взрыва вблизи границы с Украиной и высоко оценивает профессионализм Варшавы.

О падении двух ракет на территории Польши сообщалось во вторник, 15 ноября. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. В результате инцидента погибли два человека. Польские власти заявили, что ракета, упавшая на востоке страны, принадлежит Украине.