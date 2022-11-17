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11:30, 17 ноября 2022Бывший СССР

Два человека погибли при обстреле ВСУ Запорожской области

Рогов: два человека погибли и девять пострадали в результате обстрела ВСУ Михайловки

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Два человека погибли и девять пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Михайловка в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Всего пострадали 11 человек. Два человека погибли. Девять человек получили ранения», — рассказал он. По словам Рогова, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое в реанимации, четверо — в хирургии.

Кроме того, Рогов сообщил, что на запорожское направление в район Орехова ВСУ перебрасывают две бригады и большое число артиллерии. При этом он отметил, что украинские военные осознают риск российского контрнаступления на этом направлении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» заявлял, что ВСУ целенаправленно бьют по сельскохозяйственным объектам в Запорожской области, чтобы вызвать голод на территории региона. По его словам, это происходит уже в течение четырех-пяти месяцев.

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Алина Гончарова
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