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12:29, 17 ноября 2022Мир

Россия отказалась «рубить» зерновую сделку

Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия не собирается «рубить» зерновую сделку

Фото: AP

Власти России не собираются «рубить» зерновую сделку. Об отказе Москвы от подобных действия заявил замглавы российского МИД Александр Панкин, его слова передает ТАСС.

«Конечно, мы такие сигналы давали, что не собираемся ее рубить», — высказался дипломат. При этом он добавил, что на данный момент не может сказать, была ли сделка продлена.

По словам Панкина, российская сторона поддержит продление договоренностей по зерну, если они не будут расширяться дополнительными условиями в отношении Москвы. Он также напомнил о необходимости реализации обеих частей пакетной договоренности.

Ранее источники в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле подтвердили, что зерновая сделка по экспорту продовольствия из России и Украины продлевается на 120 дней. Власти Турции пока не прокомментировали эти данные на официальном уровне.

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Виктория Кондратьева
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