Российская экономическая зона позвала домой соотечественников из Нью-Йорка

Российская особая экономическая зона «Алабуга» позвала домой россиян рекламой в Нью-Йорке

Крупнейшая в России особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» разместила рекламу на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке с призывом к россиянам переехать на родину. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря ОЭЗ Данию Уталиеву пишет «Коммерсантъ».

На плакате с логотипом зоны и летящим самолетом было написано «пора возвращаться домой». По словам представителя «Алабуги», призыв связан с тем, что в России после ухода западных компаний освободились ниши.

Уталиева утверждает, что россияне — лучшие в мире по авиации, микроэлектронике, IT. Она пообещала, что в «Алабуге» им сделают лучшее в мире предложение, а профессионалы получат вознаграждение мирового уровня. Во сколько ОЭЗ обошлось размещение рекламы в Нью-Йорке, она отвечать не стала.

Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев в комментарии порталу «Татар-информ» заявил, что рекламу на небоскребе в Нью-Йорке решили заказать ради того, чтобы люди с самыми современными специальностями в авиастроении, микроэлектронике, биотехнологиях вернулись в Россию.

По его мнению, сейчас Россия по-настоящему конкурирует с мировыми лидерами, а вернувшиеся специалисты принесут знания на миллиарды долларов.

ОЭЗ «Алабуга» расположена в Татарстане, в десяти километрах от города Елабуга. Она создана в 2006 году и на своем сайте называет себя лучшей особой экономической зоной Европы.

В 2021 году проверка Счетной палаты показала, что эффективность технопарков и ОЭЗ в России оценить сложно из-за хаотичной системы мониторинга и контроля. Проблемы возникают даже при оказании поддержки. Так, «Алабуга» случайно получила ее дважды от разных министерств.