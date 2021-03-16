Эффективность российских технопарков не смогли оценить

Проверка создаваемых в России технопарков выявила серьезные недостатки в системе мониторинга и контроля их деятельности. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, доклад ведомства опубликован на его сайте.

Эффективность инструмента развития оказалось невозможно оценить сразу по нескольких причинам. Например, до сих пор не унифицированы требования к резидентам, из-за чего среди них найдены кредитные организации, отделение политической партии и физлица, которые не ведут научно-техническую или инновационную деятельность и не занимаются производством.

В отдельных случаях, отметила аудитор Светлана Орлова, технопарк создают просто так, не указывая типа. Например в нацпроекте «Развитие Дальнего Востока» предусмотрено создание шести таких зон к 2024 году. Однако до сих пор неизвестно, какая у них будет форма собственности, параметры господдержки, источники финансирования, исполнители и координаторы.

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Из-за этого поддержку технопарков ведут как попало. В ходе проверки были найдены несколько случаев, когда Минпромторг по своей линии оказывал поддержку тем паркам, что уже ранее получили ее от Минэкономразвития. Например, лишняя поддержка ОЭЗ «Алабуга» и парка КИП «Мастер» составила 3,2 миллиарда рублей.

Инструментом мониторинга должна была стать геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров (ГИСИП). Но в нее вносили неполные и неактуальные сведения, а на региональном уровне в большинстве субъектов не заполняли вовсе, говорится в отчете.

В Счетной палате предложили назначить орган, который начнет координировать господдержку и оценивать эффективность деятельности парков. По мнению аудиторов, на эту роль лучше всего подходит Минпромторг.

Ранее ведомство установило, что на проекты развития малых городов России тратят серьезные деньги, но из-за отсутствия целей и контроля оценить эффект от расходов нельзя. В ряде случаев полученные средства власти городов тратят совсем на другие нужды и не несут никакой ответственности.