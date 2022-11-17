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10:37, 17 ноября 2022Россия

Россиянин расставил капканы возле дома и ловил в них домашних кошек

Житель села Раздольного в ЕАО расставил капканы возле дома и ловил в них домашних кошек

Фото: Thomas Park / Unsplash

Житель села Раздольного в Еврейской автономной области (ЕАО) расставил капканы возле дома и ловил в них домашних кошек. Об этом пишет KP.RU.

Соседи россиянина рассказали, что в ловушку угодили уже несколько животных. Так, одну из кошек вызволяли из капкана спасатели.

У нее оказалась перебита лапа, а также переломаны фаланги. Ветеринары обработали раны и прописали дальнейшее лечение. Пострадавшей кошке около года, у нее ухоженный вид, что указывает на домашнее содержание. Сейчас животное взяли на передержку.

Представитель УМВД России по ЕАО Оксана Ткачева сообщила, что мучителя кошек начали искать. «На место выехал участковый, провел опрос населения. В данный момент полиция собирает материал и проводит проверки для поиска свидетелей ситуации», —пояснила она.

Ранее сообщалось, что безработный мужчина расстреливал бродячих котов из окна BMW на юге Москвы.

Жителю столицы грозит до пяти лет тюрьмы. Волонтеры создали петицию и собирают подписи за то, чтобы его не просто признали виновным, но и назначили более строгое наказание. Они подчеркнули, что житель столицы опасен и для людей.

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Анна Щербакова
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