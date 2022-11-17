Россиянин расставил капканы возле дома и ловил в них домашних кошек

Житель села Раздольного в ЕАО расставил капканы возле дома и ловил в них домашних кошек

Житель села Раздольного в Еврейской автономной области (ЕАО) расставил капканы возле дома и ловил в них домашних кошек. Об этом пишет KP.RU.

Соседи россиянина рассказали, что в ловушку угодили уже несколько животных. Так, одну из кошек вызволяли из капкана спасатели.

У нее оказалась перебита лапа, а также переломаны фаланги. Ветеринары обработали раны и прописали дальнейшее лечение. Пострадавшей кошке около года, у нее ухоженный вид, что указывает на домашнее содержание. Сейчас животное взяли на передержку.

Представитель УМВД России по ЕАО Оксана Ткачева сообщила, что мучителя кошек начали искать. «На место выехал участковый, провел опрос населения. В данный момент полиция собирает материал и проводит проверки для поиска свидетелей ситуации», —пояснила она.

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