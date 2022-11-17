Раскрыто отношение россиян к распродажам после ухода зарубежных брендов

«Юла» и А2:Research: россияне намерены искать одежду ушедших брендов на сайтах объявлений

Сотрудники сервиса объявлений «Юла» и аналитического агентства А2:Research раскрыли отношение россиян к распродажам после ухода зарубежных брендов из страны. Результаты соответствующего исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 17 ноября.

По результатам опроса, почти каждый второй россиянин (56 процентов) будет скучать по некоторым ушедшим маркам. Особенно сильно респондентам будет не хватать продукции Nike (42), ASOS (36), Adidas (26), а также Mothercare (25) и Zara (16). Помимо этого, большинство опрошенных (30) не переживают, что приобрести товары закрывшихся ретейлеров теперь невозможно.

Кроме того, выяснилось, что покупатели намерены искать одежду иностранных компаний на сайтах объявлений. При этом 18 процентов участников опроса считают, что товары российского производства при высоком качестве продукции могут заменить ушедшие марки. Однако 51 процент россиян утверждают, что отечественным производителям все же не получится до конца восполнить зарубежные бренды даже в сезон распродаж.

Согласно исследованию, в этом году предстоящий сезон скидок — «черная пятница» — не вызывает особого ажиотажа у жителей страны. Отмечается, что 51 процент клиентов ждет распродаж так же, как и в прошлом году. В то же время 30 процентов участников исследования совсем не заинтересованы в акционных предложениях брендов.

Ранее в ноябре россияне раскрыли суммы своих импульсивных покупок. Сообщалось, что жители страны в год тратят до 30 тысяч рублей на «одноразовую» одежду.