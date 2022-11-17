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17:05, 17 ноября 2022Мир

Голландский суд назвал цель сбившей Boeing на Украине в 2014 году ракеты

Голландский суд назвал военный самолет целью ракеты, сбившей Boeing на Украине в 2014-м

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Целью запуска ракеты, сбившей Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году, был военный самолет. Об этом сообщил голландский суд, передает РИА Новости.

По мнению судьи Хендрика Стейнхейса, обвиняемые по делу не были единой группой, как утверждала прокуратура, но имели отношение к применению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Он также отметил, что суд придерживается мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты с поля под поселком Первомайский.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии обвинения, лайнер был сбит ЗРК «Бук», состоящим на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов обвинила в причастности к авиакатастрофе Россию. Обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен, и попросил оправдать его.

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Варвара Кошечкина
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