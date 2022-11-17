Siemens продала российские активы

Siemens сообщила о продаже финансового и лизингового бизнеса в России

Компания Siemens продала финансовый и лизинговый бизнес в России в конце прошлого календарного квартала. Информация о продаже активов отражена в отчетности концерна.

Уход с российского рынка Siemens анонсировала еще в мае, объяснив решение российской спецоперацией на Украине. Тогда была запущена процедура прекращения производственной деятельности на территории России.

В августе о прекращении работы в стране объявила и Siemens Energy, выделенная в самостоятельную компанию в 2020 году. Тогда фирма сообщила, что планирует завершить процесс реструктуризации бизнеса к концу 2022 года.

Нецелесообразным продолжение работы стало из-за санкций Евросоюза. По итогам финансового 2022 года компания готовится потерять около 400 миллионов евро выручки от операций, связанных с Россией. Однако уже в следующем году, после ухода из страны, серьезных негативных финансовых последствий не ожидается.