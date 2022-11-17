В сети обратили внимание на одно фото с лидерами стран Запада на G20

Spiegel: в сети заметили снимок, на котором западные лидеры смотрят на канцлера ФРГ Шольца

Журналисты обратили внимание на одно фото с лидерами стран Запада на саммите G20, сделанное после сообщений об инциденте с падением ракет в Польше. Кадр заметил автор журнала Spiegel Вольфганг Хебель.

На размещенном в сети снимке видно, что президент США Джо Байден и, предположительно, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сидят за столом, рядом с ними стоят французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Олаф Шольц — при этом большинство присутствующих в кадре смотрят на последнего.

«Наверное, никогда не будет более героического образа нашего канцлера. Шольц находится в кругу сильных мира сего, и не будет преувеличением сказать: он оказался в центре внимания на одно волшебное мгновение», — заметил автор материала и с иронией предположил, что Шольц повесит данный снимок на стену в своем кабинете.

Хебель сослался на предположения, согласно которым подобное внимание к персоне немецкого канцлера могло быть связано, к примеру, с неуместно произнесенной шуткой, резким переходом на немецкий язык или свойственное ему и непонятное окружающим бормотание. Также, по мнению колумниста, Шольц мог высказаться о персоне российского президента Владимира Путина.

В то же время журналист выразил надежду, что в действительности канцлер положительно удивил коллег и восхитил их своей мудростью.

16 ноября Шольц призвал воздержаться от поспешных выводов в ситуации с ракетой, упавшей на территории Польши. Он посоветовал сторонам тщательно расследовать происшествие. В свою очередь, Байден выразил уверенность, что случившееся стало результатом работы украинской системы противовоздушной обороны.