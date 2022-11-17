Инженера Запорожской АЭС задержали за сотрудничество с украинскими военными

Спецслужбы задержали инженера ЗАЭС, ответственного за корректировку ударов ВСУ по станции

Российские спецслужбы задержали инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ответственного за корректировку ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Инженер проинформировал военных ВСУ в тот момент, когда российские бойцы зашли на территорию Энергодара и Запорожской атомной электростанции. В задачи задержанного входило оповещение о российских силах на территории ЗАЭС. Кроме того, фигурант должен был предупреждать не только о военнослужащих, но и о гражданских лицах.

Отмечается, что мужчина также помогал ВСУ наносить удары по станции непосредственно во время обстрелов. Он говорил, куда попадают взрывы по объектам атомной электростанции и таким образом корректировал огонь.

Ранее стало известно, что Росгвардия задержала пособника ВСУ в Запорожье. Задержанный рассказал на допросе, что на протяжении нескольких месяцев по заданию украинской разведки собирал информацию о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в населенном пункте.