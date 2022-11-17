Поляка раскритиковали за отказ бесплатно отдать стиральную машину украинцам

NYT: историк Компа раскритиковал поляка за отказ даром отдать стиральную машину украинцам

Польский историк Анджей Компа, который ранее хвалил общественность страны за щедрость по отношению к беженцам, раскритиковал жителя города Лодзь за отказ бесплатно отдать стиральную машинку украинцам. На инцидент обратила внимание газета The New York Times.

На сайте объявлений, где ненужные вещи отдают даром, Компа обнаружил сообщение, в котором поляк предлагал отдать стиральную машинку любому желающему, «если он не украинец».

Историк возмутился «откровенной дискриминацией» и задал вопрос в комментариях, чем эта ситуация отличается от вывески «места только для белых» в общественном транспорте. После этого завязалась дискуссия, в которой часть людей согласилась с оратором, а другие поинтересовались, почему тот сам не купил стиральную машинку и не подарил ее украинцам, и отчего беженцы получают больше, чем коренное население.

Компа заявил, что всплески антиукраинских настроений исходят «от агрессивного и крикливого меньшинства», однако был вынужден признать усталость общества по мере продолжения конфликта на Украине и сосредоточения поляков на собственных сложностях в условиях растущей инфляции.

Впоследствии объявление и комментарии были удалены. Мэр города Лодзь Анна Здановская указал, что украинцев там можно увидеть повсюду, и нет никаких признаков видимой дискриминации и негативных реакций. Виновниками скандала со стиральной машиной она назвала людей, которые ищут неприятности, добавив, что не обращает внимания на подобные посты.

В конце сентября трудовые мигранты с Украины пожаловались на тяжелые условия труда в Польше и несправедливое отношение работодателей. Как рассказал 18-летний украинец Роман, работающий в Гливице, с иностранцев работодатели высчитывали деньги за обеденный перерыв, хотя зарплата и так невелика.

