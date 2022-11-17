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20:49, 17 ноября 2022Силовые структуры

Двоих российских студентов осудят за изнасилование 15-летней одногруппницы

В Москве двух студентов будут судить за изнасилование несовершеннолетней одногруппницы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве возбудили уголовное дело в отношении двух студентов колледжа за принуждение к интимной близости несовершеннолетней. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает РЕН ТВ.

17- и 18-летних парней подозревают в изнасиловании 15-летней одногруппницы — соответствующее обращение в правоохранительные органы написал ее отец. По словам потерпевшей, молодые люди изнасиловали ее в одной из квартир многоэтажки в Строгино. Теперь фигурантам грозит наказание в виде заключения под стражу на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье юноша изнасиловал 17-летнюю девушку, убил ее и спрятал тело в камышах.

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Илона Палей
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