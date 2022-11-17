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12:40, 17 ноября 2022Культура

Квентин Тарантино заявил о планах снять сериал в 2023 году

Квентин Тарантино заявил о планах снять сериал, состоящий из восьми эпизодов, в 2023 году

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино заявил о планах снять сериал. Об этом он сообщил в рамках пресс-тура, посвященного выходу его книги «Размышления о кино», передает Variety.

Подробности предстоящего проекта кинодеятель решил не раскрывать, однако отметил, что шоу, производством которого он хочет заняться в 2023 году, будет состоять из восьми эпизодов. Сюжетная линия сериала, а также актерский состав пока неизвестны.

В 2005 году Тарантино работал над созданием двух серий проекта «C.S.I. Место преступления». Помимо этого, он срежиссировал один эпизод первого сезона сериала «Скорая помощь» в 1994-м.

Ранее кинодеятель назвал пять фильмов, которые, по его мнению, стали лучшими в истории.

В конце октября Квентин Тарантино ответил на обвинения музыканта Канье Уэста в плагиате идеи фильма «Джанго освобожденный».

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Анастасия Астахова
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