На Украине озадачились ростом популярности российских Telegram-каналов

Минобороны Украины озадачилось ростом популярности российских Telegram-каналов

Министерство обороны Украины озабочено тем фактом, что миллионы жителей страны подписаны на российские Telegram-каналы. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Маляр отметила, что ведомство неоднократно публиковало список каналов, которые, по мнению его экспертов, ведутся российскими властями. Однако ожидаемого эффекта это не возымело — украинская аудитория этих сообщество продолжает расти.

При этом замминистра выразила мнение, что Россия использует Telegram «для проведения своих информационных операций», в результате чего в украинском обществе отмечаются «раздор, паника и уныние». Она призвала сограждан не поддаваться этому влиянию и фильтровать свои подписки, чтобы избежать дестабилизации морально-психологического состояния.

Ранее власти Украины заявили, что в девяти регионах страны фиксируются проблемы со связью. Как отметил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров, перебои возникают в результате повреждений объектов энергетической инфраструктуры.