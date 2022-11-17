Россиянина осудят за изнасилование пытавшейся сократить путь домой девушки

В Новгородской области осудят мужчину за изнасилование пытавшейся сократить путь девушки

В Новгородской области суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя за изнасилование девушки в лесу. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 22 июля девушка возвращалась домой после работы и попыталась сократить путь, пойдя по неосвещенному участку лесополосы. Там фигурант встретил потерпевшую, угрожал убийством и надругался над ней.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Брянске студент техникума попытался изнасиловать 16-летнюю ученицу колледжа и изрезал ее.