Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:33, 17 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудят за изнасилование пытавшейся сократить путь домой девушки

В Новгородской области осудят мужчину за изнасилование пытавшейся сократить путь девушки

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области

В Новгородской области суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя за изнасилование девушки в лесу. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 22 июля девушка возвращалась домой после работы и попыталась сократить путь, пойдя по неосвещенному участку лесополосы. Там фигурант встретил потерпевшую, угрожал убийством и надругался над ней.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Брянске студент техникума попытался изнасиловать 16-летнюю ученицу колледжа и изрезал ее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Рогов рассказал о переброске крупных сил ВСУ на запорожское направление
В Госдуме призвали Киев выплатить репарации за обстрелы четырех новых регионов
Курьер случайно позвонивших в управление МВД мошенников предстанет перед судом
Индийские компании сократили размещение заявок на российскую нефть
В Киеве сообщили об экстренных отключениях электроэнергии
Серия взрывов произошла в Киеве и окрестностях
У женщины изъяли вещи на миллионы рублей в Домодедово
Названы три самые желанные для отдыха россиян страны
Китаянка нашла «умершего» сына спустя 17 лет
Ревнивый россиянин попытался застрелить нового возлюбленного бывшей супруги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.