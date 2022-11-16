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18:00, 16 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин попытался изнасиловать 16-летнюю студентку колледжа и изрезал ее ножом

В Брянске студент техникума попытался изнасиловать 16-летнюю ученицу колледжа и изрезал ее

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Брянске студент техникума попытался изнасиловать 16-летнюю знакомую, а затем изрезал ее ножом. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, вечером 14 ноября потерпевшая ученица колледжа искусств проводила время с другом в квартире во 2-м переулке Мичурина. Там он напал на несовершеннолетнюю и попытался надругаться над ней. Затем россиянин несколько раз ударил ее ножом, нанеся тяжелые ранения.

В больнице у девушки диагностировали резаные раны лица, шеи, груди, спины и живота. Вскоре фигуранта задержали. По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области студентка откуcила язык одноглазому насильнику и спаслась.

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Екатерина Власова
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