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11:56, 17 ноября 2022Экономика

Глава Goldman Sachs в России уйдет в отставку

Глава Goldman Sachs в России Толкингтон уйдет в отставку после 17 лет работы

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Топ-менеджер российского отделения одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Тимоти Толкингтон покинет свой пост в конце года. Об этом говорится во внутренней рассылке финансовой организации, на которую ссылается РБК.

Представитель Goldman Sachs подтвердил эту информацию. Он напомнил, что нынешний соруководитель Goldman Sachs в России и странах СНГ и руководитель отдела глобальных рынков в России и СНГ проработал в компании 17 лет.

Толкингтон возглавлял офис вместе с Дмитрием Седовым, но тот ушел из группы в начале года, чтобы стать финансовым директором сервиса такси inDriver. Другой соруководитель Goldman Sachs в России Сергей Арсеньев покинул компанию в 2018 году и занял должность инвестиционного директора АФК «Система».

Goldman Sachs стал первым крупным американским банком, который объявил об уходе из России после начала спецоперации на Украине. Свое решение в организации объяснили «нормативными и лицензионными требованиями».

При этом корпорация продолжила выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с Россией, однако перевезла часть сотрудников в Дубай.

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Платон Щукин
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