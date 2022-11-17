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10:16, 17 ноября 2022Силовые структуры

Курьер случайно позвонивших в управление МВД мошенников предстанет перед судом

В Красноярске осудят курьера случайно позвонивших в пресс-службу управления МВД мошенников

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Красноярске 19-летний курьер предстанет перед судом за мошенничество и покушение на мошенничество. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, 16 сентября телефонные аферисты случайно позвонили сотруднице пресс-службы полиции и потребовали у нее 300 тысяч рублей. Во время звонка мошенница представилась внучкой женщины и сквозь слезы призналась, что стала виновницей ДТП. Капитан полиции поняла, что говорит с аферисткой, и попросила коллегу сообщить обо всем сотрудникам уголовного розыска, при этом продолжая подыгрывать собеседнице.

После «внучки» с сотрудницей МВД связался лжеследователь, который потребовал от «бабушки» 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела. Россиянка сделала вид, что согласна на эти условия. Позже за деньгами по указанному адресу приехал курьер, после задержания он признался в содеянном. Было возбуждено уголовное дело.

«Полицейские выяснили, что в этот день юноша уже посетил двух местных жительниц 94 и 85 лет, которые передали ему 200 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги красноярец перевел соучастникам, оставив себе небольшую часть», — добавила Ирина Волк.

Суд поместил фигуранта в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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