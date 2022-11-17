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09:05, 17 ноября 2022Наука и техника

Найден способ улучшить назальную вакцину от COVID-19

Nature Communications: улучшена назальная вакцина от коронавируса

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ученые из Университета Сиднея нашли способ улучшить назальную вакцину от COVID-19. Результаты работы описаны в журнале Nature Communications.

Существующие вакцины против SARS-CoV-2 существенно снижают смертность и тяжелые заболевания, но при этом привитые люди все еще заражаются COVID-19 и могут распространять инфекцию. Чтобы предотвратить последние факторы, требуется принципиально новый подход к разработке вакцин.

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Новый препарат отличается от большинства тем, что позволяет генерировать иммунный ответ непосредственно в тех областях тела, которые, станут первой точкой контакта вируса — нос, дыхательные пути и легкие, что приводит к высокой эффективности этого метода.

Благодаря новым наработкам препарат вызывает мощный иммунитет легких и обеспечивает защиту от SARS-CoV-2. Вещество было успешно протестировано на мышах. В процессе экспериментов значительно вырос уровень антител и усилились Т-клеточные реакции в дыхательных путях подопытных. Ни одно привитое животные впоследствии не заразилось COVID-19.

Назальная вакцина состоит из спайкового белка коронавируса и соединения под названием Pam2Cys (молекула, которая помогает стимулировать более сильный иммунный ответ в организме).

В будущем авторы не исключает адаптации препарата к другим вирусным или бактериальным респираторным заболеваниям, например, к гриппу или птичьему гриппу, а также к атипичной пневмонии.

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Елена Апазиди
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