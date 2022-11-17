Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об отношении других военных к бывшим заключенным

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что у военных нет предвзятого отношения к бывшим заключенным

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из бывших заключенных рассказал об отношении других российских военнослужащих к таким, как он. Об этом сообщает Ura.ru.

«Предвзятого отношения к нам нет, мы друг друга уважаем. Военные к нам относятся хорошо, как и мы к ним. Здесь — боевое братство, неважно, откуда ты: ЧВК, доброволец или армеец», — сказал пожелавший остаться анонимным боец.

По его словам, если воевать с человеком плечо к плечу и прикрывать ему спину, то «он тебе брат». Он также отметил, что такое отношение уже показало свою эффективность, поскольку бывшие заключенные быстро прониклись атмосферой боя.

16 ноября бойцы ЧВК «Вагнер» заявили о разгроме подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Также стало известно, что из-за больших потерь бригады ВСУ объединили в сводные отряды.

Ранее предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, что у российских заключенных, желающих отправиться в зону специальной военной операции, очень высокий уровень ответственности. По его словам, заключенные — это «обычные мужики от сохи, которым в жизни когда-то не повезло».

