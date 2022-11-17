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19:28, 17 ноября 2022Бывший СССР

Бывший генпрокурор Украины назначена послом Швейцарии

Зеленский назначил бывшего генпрокурора Венедиктову послом Украины в Швейцарии
Ирина Венедиктова

Ирина Венедиктова. Фото: Ksenia Svyatovets / Wikimedia

Бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после отстранения от должности указом президента страны Владимира Зеленского назначена на должность посла в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации», — говорится в тексте указа.

Причиной для отстранения генпрокурора стало большое количество уголовных дел о госизмене среди сотрудников силовых структур Украины. Однако поручительство нынешнего главы МИД страны Дмитрия Кулебы позволило рассмотреть ее кандидатуру «для работы с международными партнерами».

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Украины признало недействительными более 220 дипломатических паспортов, которые не вернули на хранение. В ведомстве заявили, что неоднократные призывы народных депутатов вернуть паспорта были проигнорированы. 225 документов были признаны недействительными.

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Алевтина Запольская
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