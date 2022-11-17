Бывший генпрокурор Украины назначена послом Швейцарии

Зеленский назначил бывшего генпрокурора Венедиктову послом Украины в Швейцарии

Бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после отстранения от должности указом президента страны Владимира Зеленского назначена на должность посла в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации», — говорится в тексте указа.

Причиной для отстранения генпрокурора стало большое количество уголовных дел о госизмене среди сотрудников силовых структур Украины. Однако поручительство нынешнего главы МИД страны Дмитрия Кулебы позволило рассмотреть ее кандидатуру «для работы с международными партнерами».

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Украины признало недействительными более 220 дипломатических паспортов, которые не вернули на хранение. В ведомстве заявили, что неоднократные призывы народных депутатов вернуть паспорта были проигнорированы. 225 документов были признаны недействительными.