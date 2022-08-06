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МИД Украины аннулировал свыше 220 дипломатических паспортов

МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины признало недействительными более 220 дипломатических паспортов, которые не вернули на хранение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заблокированное на территории Украины издание «Страна.ua».

В ведомстве заявили, что неоднократные призывы народных депутатов вернуть паспорта были проигнорированы. 225 документов были признаны недействительными.

Ранее в августе бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что дата его отъезда из ФРГ пока отсутствует. Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла страны в июле. Сообщалось, что по возвращении на родину тот, предположительно, займет пост замглавы украинского МИД.

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Евгений Шульгин
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