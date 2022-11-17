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15:19, 17 ноября 2022Россия

Российские военные взяли под контроль дорогу между двумя селами в ДНР

МО РФ заявило о взятии под контроль военными дороги между Павловкой и Никольским в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военнослужащие на южно-донецком направлении взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой народной республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что на данном направлении удалось пресечь три атаки Вооруженных сил Украины. Это произошло в районах донецких населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка, уточнил Конашенков.

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«В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских военных, два танка и шесть боевых бронированных машин», — указали в Минобороны.

16 ноября российское ведомство докладывало об отражении атак ВСУ на южно-донецком направлении. Тогда были уничтожены более 65 украинских солдат и наемников, а также подбиты две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля противника.

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Анна Щербакова
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