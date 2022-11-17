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13:14, 17 ноября 2022Ценности

Невеста надела на свадьбу купленное на распродаже платье и возненавидела его

Невеста Фелисити надела купленное год назад на распродаже платье и возненавидела его

Кадр: @_felicityrae

Пользовательница сети с никнеймом @_felicityrae надела на свадьбу платье и возненавидела его. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фелисити рассказала, что приобрела его на распродаже в ноябре 2021 года. По ее словам, когда она вышла замуж в октябре этого года, то поняла, что платье ей совершенно не подходило. «Мои вкусы и фигура изменились. Тогда я примерила только пять платьев в магазине одежды. Мои, так называемые подружки невесты, сказали, что именно это платье мне очень идет и нужно его взять», — пожаловалась она.

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Кроме того, после покупки Фелисити обратилась к портной, чтобы та внесла несколько изменений в дизайн платья. Например, мастер убрала бретельки и добавила турнюр (конструкция в виде маленьких подушечек или металлических полос, которая подкладывается сзади под платье ниже талии для придания силуэту объема — прим. Ленты.ру). Однако несмотря на это, девушке все равно не понравилось, как сидело платье на ее фигуре.

Зрители поспешили поддержать автора видео в комментариях. «У многих бывало так, что их первое свадебное платье было не самым лучшим в их жизни», «Но если вы счастливы со своим женихом и ваши прическа и макияж сделаны безупречно, то и на платье не стоит обращать внимание», — писали они.

В июле сообщалось, что невеста Надия из США купила свадебное платье за 3000 фунтов стерлингов (200 тысяч рублей) и возненавидела его во время примерки. Девушка рассказала, что наряд для нее изготавливали на заказ. При этом, когда клиентке показали предварительный вариант изделия, она оказалась недовольна, но подумала, что сможет исправить недочеты. Однако итоговая версия платья, по словам блогерши, окончательно ее расстроила.

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Мария Винар
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