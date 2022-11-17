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20:52, 17 ноября 2022Из жизни

Женщина застряла на горке на глазах у сына и сбросила 62 килограмма

NYP: весившая 114 килограммов женщина застряла на горке и решилась на операцию

Кадр: Caters Media Group

Весившая 114 килограммов жительница американского города Вашингтон, округ Колумбия, решилась на операцию по уменьшению желудка после того, как застряла на горке на глазах у сына. О том, как ей удалось сбросить 62 килограмма, пишет New York Post (NYP).

25-летняя Сара Локетт призналась, что ей стыдно вспоминать этот инцидент. «Однажды мой сын испугался спускаться с горки самостоятельно, и я решила сделать это вместе с ним. Я поехала и на повороте застряла из-за своих габаритов», — рассказала она. В итоге мужу Локетт пришлось вытаскивать ее с горки.

По словам женщины, она набрала вес из-за переедания. В тот период Локетт потребляла не менее трех тысяч килокалорий ежедневно, завтракала печеньем, обедала гамбургерами, наггетсами и газировкой, а на ужин съедала жареную курицу и макароны с сыром. Чтобы похудеть, она попыталась сделать свой рацион более здоровым и менее калорийным и начала регулярно заниматься спортом, но это не помогло. Тогда женщина записалась на прием к врачу, чтобы узнать, в чем причина.

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В ходе обследования у нее диагностировали синдром поликистозных яичников, который нередко приводит к набору лишнего веса. Врачи предложили Локетт сделать резекцию желудка, а после нее худеть самостоятельно. Пациентка согласилась и начала подготовку к хирургическому вмешательству.

После успешной операции женщине предстоял долгий период восстановления и приобретения новых пищевых привычек. Она питалась строго по плану, разработанному врачами, и ее вес начал стремительно сокращаться. Теперь Локетт завтракает омлетом со шпинатом и помидорами, обедает рисом, индейкой и овощами на пару, а ужинает курицей или креветками с салатом.

«Я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я могу бегать со своими детьми и играть с ними в парке. Теперь мне точно не нужно беспокоиться, что я не смогу спуститься с горки вместе с сыном», — заключила женщина.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании набрала вес в браке из-за привычек мужа, затем похудела на 20 килограммов, развелась и обрела счастье в отношениях с новым мужчиной. «Моего нового партнера зовут Мэттью. Я нашла его, потому что у меня появилась уверенность в себе. Я перестала занижать свои ожидания и четко осознала, какого именно мужчину хочу видеть рядом с собой», — призналась она.

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Евгения Черкасова
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