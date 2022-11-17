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14:30, 17 ноября 2022Силовые структуры

Задержанный за сотрудничество с военными ВСУ инженер ЗАЭС попал на видео

В сети появилось видео с задержанным инженером ЗАЭС, корректировавшим удары ВСУ по станции

В сети появилось видео с задержанным российскими спецслужбами инженером Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ответственным за корректировку ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции. Запись в четверг, 17 ноября, публикует РИА Новости.

На кадрах мужчина подробно рассказывает о том, как начал сотрудничать с украинским военным с начала специальной военной операции (СВО) и какие задачи выполнял по указанию ВСУ.

Ранее стало известно, что инженер проинформировал ВСУ в тот момент, когда российские бойцы зашли на территорию Энергодара и Запорожской атомной электростанции. В задачи задержанного входило оповещение о российских силах на территории ЗАЭС. Кроме того, фигурант должен был предупреждать не только о военнослужащих, но и о гражданских лицах.

Отмечается, что мужчина также помогал ВСУ наносить удары по станции непосредственно во время обстрелов. Он говорил, куда попадали снаряды, и таким образом корректировал огонь.

Екатерина Власова
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