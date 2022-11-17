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12:31, 17 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский показал видео ракетного удара по Днепру

Президент Украины Зеленский опубликовал видео ракетного удара по Днепру
СюжетРакетные удары по Украине:

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео ракетного удара по Днепру. Оно было опубликовано в Telegram-канале главы республики.

На опубликованных украинским лидером кадрах показан взрыв, который произошел в городе утром.

Утром 17 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что взрывы были слышны в нескольких областях и городах республики, в том числе в Днепре, где после ракетного удара на одном из промышленных предприятий начался пожар.

Георгий Нестеров
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