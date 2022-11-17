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12:03, 17 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский назвал условие возобновления транзита аммиака из России

Зеленский допустил возобновление транзита российского аммиака после обмена пленными

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возобновление транзита российского аммиака при условии обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом он заявил во время выступления на форуме новой экономики Bloomberg 2022, передает РИА Новости.

Он напомнил, что именно таким было его предложение ООН. Ранее Зеленский заявлял, что выступает против поставок российского аммиака через Украину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым обмен пленных взамен на возобновление работы аммиакопровода «ТольяттиОдесса». «Разве люди и аммиак — это одно и то же?!» — заявил он.

11 ноября стало известно, что Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат в ходе очередного обмена пленными.

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Алевтина Запольская
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