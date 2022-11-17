Зеленский назвал условие возобновления транзита аммиака из России

Зеленский допустил возобновление транзита российского аммиака после обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возобновление транзита российского аммиака при условии обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом он заявил во время выступления на форуме новой экономики Bloomberg 2022, передает РИА Новости.

Он напомнил, что именно таким было его предложение ООН. Ранее Зеленский заявлял, что выступает против поставок российского аммиака через Украину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым обмен пленных взамен на возобновление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса». «Разве люди и аммиак — это одно и то же?!» — заявил он.

11 ноября стало известно, что Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат в ходе очередного обмена пленными.