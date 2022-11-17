В Турции назвали Зеленского надоевшим Западу

dikGAZETE: Зеленский надоел лидерам стран Запада из-за неспособности сказать новое

Президент Украины Владимир Зеленский надоел лидерам странам Запада. С таким мнением выступило издание dikGAZETE из Турции, комментируя итоги прошедшего на индонезийском острове Бали саммита Большой двадцатки (G20).

явно надоел лидерам западных стран, пишет турецкое издание dikGAZETE, комментируя итоги прошедшего на индонезийском острове Бали саммита G20.

«Из его речи мир ничего не понял. Он уже не может сказать ничего нового. Стало совершенно очевидно, что Зеленский надоел западным странам», — подчеркнуло издание.

