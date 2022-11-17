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12:51, 17 ноября 2022Мир

Эрдоган поблагодарил Путина за зерновую сделку

Эрдоган поблагодарил Путина, Зеленского и ООН за продление зерновой сделки в Черном море

Фото: Mary Altaffer / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина за волю и вклад в продление зерновой сделки в Черном море по экспорту сельскохозяйственных культур. Об этом политик написал в личном Twitter-аккаунте.

«Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединенных Наций (ООН), генеральному секретарю господину [Антониу] Гутерришу, президенту России господину Путину и президенту Украины господину [Владимиру] Зеленскому за их волю к продлению соглашения и поздравить всех, кто внес свой вклад», — говорится в его сообщении.

Ранее представители Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле и Эрдоган подтвердили, что зерновая сделка по экспорту продовольствия из России и Украины продлевается на 120 дней. Отмечается, что решение о продлении сделки не распространяется на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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Виктория Кондратьева
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