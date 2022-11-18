Власти российского региона попросили не освобождать мобилизованных от алиментов

«Ъ»: парламент Татарстана попросил не освобождать мобилизованных от уплаты алиментов

Парламент Татарстана обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой изменить закон об отсрочках по уплате алиментов для призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом 18 ноября сообщил «Коммерсантъ».

По словам главы комитета Госсовета по соцполитике Светланы Захаровой, на данный момент мобилизованные имеют статус военнослужащих. В связи с этим приостановка взыскания алиментов может быть проведена судебным приставом-исполнителем, а также по просьбе должника.

«Несовершеннолетние дети или нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители лишаются материальной поддержки», — сказала депутат, добавив, что для некоторых граждан алименты могут являться одним из источников средств к существованию.

Захарова заявила, что этот вопрос необходимо решить в пользу детей и родителей должников. Для этого необходимо внести изменения в федеральный закон «Об исполнительном производстве», в соответствии с которыми исполнительное производство по взысканию алиментов с мобилизованных не будет приостанавливаться.

Ранее стало известно, что гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, будут платить за успехи в бою. К ним относятся уничтожение техники Вооруженных сил Украины, а также ликвидация живой силы противника.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.