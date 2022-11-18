В России вновь продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 27 ноября

Федеральное агентство воздушного транспорта вновь продлило режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 27 ноября. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется в заявлении Росавиации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 авиагаваней страны. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве посоветовали российским авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам с использованием доступных воздушных гаваней в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее стало известно, что 2023 году отечественные авиаперевозчики в качестве субсидий на выполнение рейсов по стране получат еще 25 миллиардов рублей. Кроме того, планируется также выделять средства на поддержку 11 аэропортов юга и центральной части России «в случае продолжения их закрытия».