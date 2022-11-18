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15:04, 18 ноября 2022Силовые структуры

Лидеру одного из самых влиятельных кланов на Северном Кавказе вынесли приговор

Суд признал виновным в крупном мошенничестве лидера баталхаджинцев Якуба Белхороева

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал виновным в крупном мошенничестве бывшего руководителя Фонда социального страхования России по Ингушетии и лидера влиятельного на Северном Кавказе религиозного клана последователей шейха Батал-Хаджи Якуба Белхороева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его приговорили к девяти годам колонии общего режима и лишили лимузина Maybach. Расследование вело Главное следственное управление Следственного комитета России. По ходатайству Генпрокуратуры территориальная подсудность дела была изменена — в ведомстве предположили, что в Ингушетии объективное рассмотрение будет затруднено.

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Суд установил, что с 2014 по 2016 года Белхороев похищал бюджетные средства, незаконно выплачивая пособия по инвалидности себе, а также своим близким и знакомым. Выплаты основывались на фиктивных документах, согласно которым Белхороев и его сообщники якобы пострадали в ДТП. Кроме того, его семья якобы получила травмы разной степени тяжести при ревизии склада сельхозпродукции на предприятии, которое прекратило свою деятельность еще в 2008 году.

Согласно версии обвинения, Белхороев похитил около двух миллионов рублей.

Белхороевы являются потомками почитаемого в Ингушетии духовного наставника Батал-хаджи Белхороева, он был суфийским шейхом, чечено-ингушским религиозным деятелем и основателем идеологии баталхаджинцев. По данным «Кавказского узла» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в 2019 году братство баталхаджинцев насчитывала около пяти тысяч человек, семья прямых потомков шейха отличается большой сплоченностью. Клан имеет значительное политическое и финансовое влияние в регионе.

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Варвара Кошечкина
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