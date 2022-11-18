Народ появится в концепции безопасности Белоруссии

В концепцию безопасности Белоруссии внесут понятие белорусского народа

Понятие белорусского народа внесено в проект разрабатываемой новой концепции безопасности Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Александра Рахманова.

«Мы рассматриваем необходимость включения данного понятия в концепцию национальной безопасности в качестве нового стратегического национального интереса наряду с обеспечением независимости, территориальной целостности, суверенитета, незыблемости конституционного строя, который подлежит всемерной защите от внешних и внутренних угроз», — сказал Рахманов.

Сам народ будет рассматриваться как уникальная историческая общность и единственный источник государственной власти, что отражено в конституции страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек миру скорую продовольственную катастрофу. По его словам, в нынешнее время каждый колосок на вес золота.