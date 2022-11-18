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12:29, 18 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко предрек миру скорую продовольственную катастрофу

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что миру грозит продовольственная катастрофа

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек миру скорую продовольственную катастрофу. Главу государства цитирует БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в нынешнее время каждый колосок на вес золота. «В прошлом году 828 миллионов человек (примерно десятая часть населения планеты) голодали. Число людей, не имеющих финансовой возможности обеспечить себе полноценное питание, превысило 3 миллиарда. Не последнюю роль в этом сыграл рост потребительских цен на продукты питания. Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы», — заявил глава государства.

Президент отметил, что эта угроза имеет не только климатические и географические причины. Есть страны, отметил Лукашенко, которые отказались от собственного аграрного производства и стали рынками сбыта импортной продукции. «В глазах западных кураторов теперь они выглядят демократичнее нас с вами», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что через 10 лет в стране могут исчезнуть деревни — они превратятся в агрогородки, а уровень жизни в них не будет уступать городскому.

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Алевтина Запольская
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