Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими военнопленными

Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за видео с расправой над российскими военнопленными

Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) из-за видео с расправой бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими военнопленными. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Морозова заявила, что обратилась в международные организации в официальном порядке и ожидает «объективного разбирательства».

«В случае, если подлинность съемки будет подтверждена, мы требуем должной реакции международного правозащитного сообщества на вопиющее военное преступление, совершенное представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру»)», — добавила она.

Ранее в сети были опубликованы видео с расстрелянными ВСУ российскими военнослужащими. На одном из них демонстрируются тела военных, которые, как сообщается, сдались в плен, после чего были убиты бойцами украинской армии.

Позднее врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ему известны фамилии и имена военнослужащих ВСУ, убивших российских военнопленных. Он пообещал, что совершившие расправу «будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени».